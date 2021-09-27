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ميقاتي: لا أسمح بأن يكون لبنان منصة ضد إخواننا العرب

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:53
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ميقاتي: لن أسمح بتحويل لبنان منصة ضد الدول العربية
lebanon 24
28/09/2021 03:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: العالم العربي يقدّم لنا دائماً ولبنان يجب أن ينأى بنفسه عن كل المشاكل ويبني علاقات ممتازة مع جميع البلدان والدول العربية بالتحديد
lebanon 24
28/09/2021 03:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الجنرال ديغول قال ذات يوم: "طالما أنني في موقع المسؤولية ، فلن أسمح بالحاق أي أذى بلبنان"
lebanon 24
28/09/2021 03:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لماكرون: دعمكم له أهمية خاصة لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من اشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم وفي هذا المجال أود أن أعبر عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني لكم
lebanon 24
28/09/2021 03:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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