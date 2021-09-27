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ميقاتي: الرئيس ماكرون كان مصراً على موضوع الإصلاحات وأنا كنت صريحاً معه حول ما يمكن تنفيذه من الإصلاحات ما ولا يمكن تنفيذه

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:58
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