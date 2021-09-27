أخبار عاجلة

ميقاتي: الأولوية لدينا هو أن يقترع المغترب ليشعر بأنّه يشارك في العملية السياسية في لبنان

Lebanon 24
27-09-2021 | 15:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الصايغ: المطلوب أن يشارك المغتربون في صياغة مستقبل لبنان
lebanon 24
28/09/2021 03:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها اللبنانيون
lebanon 24
28/09/2021 03:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الأولوية لنا أيضاً لتحصين الواقع التربوي وإعادة الطلاب إلى المدارس بكل الوسائل الممكنة كما أن أعيننا تتجه إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج
lebanon 24
28/09/2021 03:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: القطاع الصحي هامٌ جداً لأنه يطال كل اللبنانيين إلا أن وضعه صعب جداً ولدينا كامل الثقة بوزير الصحة
lebanon 24
28/09/2021 03:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:17 | 2021-09-27
19:50 | 2021-09-27
19:30 | 2021-09-27
19:05 | 2021-09-27
18:49 | 2021-09-27
18:30 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website