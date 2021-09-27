أخبار عاجلة

إقفال المسلك الغربي لأوتوستراد جونية (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
27-09-2021 | 15:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
محتجون أقفلوا المسلك الغربي لاوتوستراد البترون (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
28/09/2021 03:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير على المسلك الغربي للاوتوستراد عند نفق حامات نتيجة انحراف شاحنة عن مسارها (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
28/09/2021 03:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
‏محتجون قطعوا المسلك الغربي لأوتوستراد ⁧‫البترون‬⁩ احتجاجاً على أزمة المحروقات والأوضاع المعيشية الصعبة
lebanon 24
28/09/2021 03:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة يشهدها الأوتوستراد الساحلي في الجية والدامور بسبب طوابير السيارات على محطات الوقود (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
28/09/2021 03:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:17 | 2021-09-27
19:50 | 2021-09-27
19:30 | 2021-09-27
19:05 | 2021-09-27
18:49 | 2021-09-27
18:30 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website