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ميقاتي: توصلنا إلى حلول جيدة للمعلمين وسيعرضها وزير التربية مع هيئة التنسيق النقابية والمدارس ستفتح أبوابها في 11 تشرين الأول

Lebanon 24
27-09-2021 | 15:28
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