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وزير الخارجية المغربية: نُعبر عن استعدادنا للعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للصحراء المغربية

Lebanon 24
27-09-2021 | 16:06
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