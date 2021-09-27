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وول ستريت جورنال: واشنطن طلبت من موسكو استخدام قواعدها القريبة من أفغانستان لمراقبة تهديد الإرهاب

Lebanon 24
27-09-2021 | 19:05
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