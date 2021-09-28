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ماكرون: اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا في إطار تحالف دفاعي جديد

Lebanon 24
28-09-2021 | 03:31
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