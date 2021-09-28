أخبار عاجلة

اللواء ابراهيم بعد لقائه وزير الداخلية: نؤكد اسقاط اي عمل يهدد استقرار لبنان واي فوضى تهدد لبنان واللبنانيين سيما واننا نواجه ازمة وجودية

Lebanon 24
28-09-2021 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اللواء إبراهيم: عازمون على إسقاط أي عمل يهدد استقرار لبنان
lebanon 24
28/09/2021 15:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء ابراهيم بعد لقائه وزير الداخلية: زيارتكم تحفيز للاستمرار في تقديم الخدمة وكما نقول دائماً المواطن هنا هو صاحب حق
lebanon 24
28/09/2021 15:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الداخلية بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام في المتحف وفي استقباله اللواء عباس ابراهيم
lebanon 24
28/09/2021 15:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة التمييزية احالت طلبين جديدين موجهين من المحقق العدلي طارق البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء ابراهيم واللواء صليبا (LBC)
lebanon 24
28/09/2021 15:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:56 | 2021-09-28
07:32 | 2021-09-28
06:40 | 2021-09-28
06:39 | 2021-09-28
06:07 | 2021-09-28
05:57 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website