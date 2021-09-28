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المولوي لعسكريي مديرية الامن العام: سأطبق القانون ولن اقبل بالتجني على اي منكم من اي جهة اتى

Lebanon 24
28-09-2021 | 04:31
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المولوي: أقدّر كثيراً صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية وأكرّر وعدي لكلّ عنصر في الأمن العام أن أقوم بكلّ جهدي لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاته وسأطبّق القانون ولن أقبل بالتجنّي على أحد
lebanon 24
28/09/2021 15:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
28/09/2021 15:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء صليبا لعسكريي أمن الدولة في عيد المديرية: نجدد القسم ونشحذ الهمم للقيام بواجبنا الوطني المقدس مع زملائكم في الجيش ومختلف المديريات الأمنية الذين وقفوا الى جانبكم ويقفون كلما دعت الحاجة فبتعاونكم جميعا نحقق أهدافنا كافة
lebanon 24
28/09/2021 15:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
28/09/2021 15:04:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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