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ميقاتي من عين التينة: لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات

Lebanon 24
28-09-2021 | 06:39
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