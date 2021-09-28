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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الأميركي: أجرينا أكبر عملية إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة وتم تنفيذها في 17 يوما فقط
Lebanon 24
28-09-2021
|
09:54
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