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وزير الدفاع الأميركي: زودنا القوات الأفغانية بالمعدات لكننا لم نستطع منحهم الإرادة لمواجهة طالبان

Lebanon 24
28-09-2021 | 09:59
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