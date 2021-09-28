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ناشطات من المجتمع المدني ينفذن وقفة في منطقة مزرعة يشوع امام منزل القاضي نسيب ايليا الذي سيبتّ بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار (الجديد)

Lebanon 24
28-09-2021 | 11:14
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