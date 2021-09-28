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ولي العهد السعودي يُطلق استراتيجية تطوير منطقة عسير بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام وجذب 10 ملايين زائر بحلول 2030

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:17
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