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وزير التجارة الأميركي: بكين تمنع شركات الطيران الصينية من شراء طائرات بوينج بقيمة عشرات المليارات من الدولارات

Lebanon 24
28-09-2021 | 13:39
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