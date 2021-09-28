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أخبار عاجلة
جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي مقابل "الكازينو" وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
28-09-2021
|
13:42
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