أخبار عاجلة

البيت الأبيض: إبقاء 2500 جندي أميركي في أفغانستان كان سيؤدي لحرب مع طالبان

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن لم يعتقد أن إبقاء القوات الأميركية في أفغانستان كان لصالح الشعب الأميركي
lebanon 24
28/09/2021 23:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الإدارة الأميركية سهلت مغادرة مواطنين أميركيين من أفغانستان عبر الخطوط القطرية
lebanon 24
28/09/2021 23:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: عدد الأميركيين المتبقين في أفغانستان أقل من 100 والرئيس يتابع مع فريقه جهود إجلائهم
lebanon 24
28/09/2021 23:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: وجودنا في الدوحة يتيح لنا التواصل مع الأميركيين الذين ما زالوا في أفغانستان
lebanon 24
28/09/2021 23:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:19 | 2021-09-28
16:18 | 2021-09-28
15:37 | 2021-09-28
15:37 | 2021-09-28
15:37 | 2021-09-28
15:16 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website