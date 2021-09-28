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قوات باكستانية تقتل 10 مسلحين في تبادل للنار بمعقل سابق لـ طالبان على حدود أفغانستان

Lebanon 24
28-09-2021 | 15:14
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