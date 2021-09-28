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وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤمن بأن السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء والاستقرار بالعالم

Lebanon 24
28-09-2021 | 16:19
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