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الخارجية الأميركية تقول إنها تراجع قرار استئناف الرحلات التجارية بين الأردن وسوريا بعد إعلانها سابقا الترحيب به

Lebanon 24
29-09-2021 | 02:57
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