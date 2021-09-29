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الأمم المتحدة: جميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:21
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