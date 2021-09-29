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الأمم المتحدة: اللاجئون السوريون في لبنان يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:22
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