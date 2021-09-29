رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون: السلاح لم يكن الحلّ يوماً إنّما هو من دمّر الوطن وهذه المنظومة الفاسدة وسياساتها هي التي عزلتنا عن محيطنا وفي مبادرتنا هذه لا خطابات و"ما خصا بالإنتخابات" إنّما همّنا انقاذ الوطن

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