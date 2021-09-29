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رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون: السلاح لم يكن الحلّ يوماً إنّما هو من دمّر الوطن وهذه المنظومة الفاسدة وسياساتها هي التي عزلتنا عن محيطنا وفي مبادرتنا هذه لا خطابات و"ما خصا بالإنتخابات" إنّما همّنا انقاذ الوطن

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:43
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كميل شمعون: نريد دولة سلاحها الوحيد هو سلاح الجيش ومبنية على أسس الديمقراطية الحقيقية ومن الضروري أن نتكاتف هنا وفي الانتشار كي يصل صوتنا إلى مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الوطنية وتنظيم مؤتمر دولي يكرّس حياد لبنان ويعيدنا إلى الحضن العربي
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