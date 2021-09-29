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وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد": لا يوجد أي خلاف بين الرئيسين عون وميقاتي على تشكيل الوفد إلى مفاوضات صندوق النقد ويوجد تنسيق وتفاهم

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:57
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