29
o
بيروت
35
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"الجديد": لا يوجد أي خلاف بين الرئيسين عون وميقاتي على تشكيل الوفد إلى مفاوضات صندوق النقد ويوجد تنسيق وتفاهم
Lebanon 24
29-09-2021
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون رأس اجتماعاً في حضور ميقاتي وسعادة الشامي ووزير المال ووزير الاقتصاد خُصّص لاستكمال البحث بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الملفات اللازمة
Lebanon 24
الرئيس عون رأس اجتماعاً في حضور ميقاتي وسعادة الشامي ووزير المال ووزير الاقتصاد خُصّص لاستكمال البحث بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الملفات اللازمة
29/09/2021 13:19:06
29/09/2021 13:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تشكيلة الحكومة الجديدة: مصطفى بيرم وزيراً للعمل - أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة
Lebanon 24
تشكيلة الحكومة الجديدة: مصطفى بيرم وزيراً للعمل - أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة
29/09/2021 13:19:06
29/09/2021 13:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وميقاتي يشرف مباشرة على فريق العمل
Lebanon 24
تعيين لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وميقاتي يشرف مباشرة على فريق العمل
29/09/2021 13:19:06
29/09/2021 13:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: ستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة
Lebanon 24
ميقاتي: ستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة
29/09/2021 13:19:06
29/09/2021 13:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى جميع المواطنين.. خبرٌ هام عن الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. خبرٌ هام عن الكهرباء والتغذية
12:30 | 2021-09-28
28/09/2021 12:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
13:37 | 2021-09-28
28/09/2021 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير
Lebanon 24
سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير
12:00 | 2021-09-28
28/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم
Lebanon 24
يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم
07:20 | 2021-09-28
28/09/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا
09:50 | 2021-09-28
28/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:09 | 2021-09-29
الرئيس التونسي يُكّلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة
06:05 | 2021-09-29
محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء الغربية
05:47 | 2021-09-29
بدء صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في محافظة تعز (الحرة)
05:47 | 2021-09-29
مجلس السيادة السوداني: سنقدم كل الدعم لجهاز المخابرات لمواجهة تحديات المرحلة
05:22 | 2021-09-29
الخارجية الروسية تطلب من أميركا وبريطانيا وأستراليا معلومات بشأن اتفاقية الغواصات
05:15 | 2021-09-29
سامي الجميّل: آخر محطة في منع المحاسبة كانت عبر رفض رفع الحصانات والتهرّب وعندما وجد القاضي بيطار ثغرة وجدوا أخرى لردّه وهذا بأمر مهمة من حزب الله
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
29/09/2021 13:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
29/09/2021 13:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
29/09/2021 13:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact