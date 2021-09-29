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سامي الجميّل: نضع آمالنا على القاضي بيطار الا ان صفا تمكن من تعليق مهامه في ظل صمت مريب من قبل كل من هو مؤتمن على القضاء

Lebanon 24
29-09-2021 | 05:06
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29/09/2021 19:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/09/2021 19:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
29/09/2021 19:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لقد طرحنا اسئلة مشروعة، واذكر أن حزب الله قام بـ7 أيار بسبب اقالة رئيس امن المطار والحزب لا يمكن ان يقول انه ليس موجودا في المرفأ ويجب توجيه سؤال الحزب واستدعاؤه الى القضاء اسوة بغيره
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29/09/2021 19:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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