أخبار عاجلة

سامي الجميّل: آخر محطة في منع المحاسبة كانت عبر رفض رفع الحصانات والتهرّب وعندما وجد القاضي بيطار ثغرة وجدوا أخرى لردّه وهذا بأمر مهمة من حزب الله

Lebanon 24
29-09-2021 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: نضع آمالنا على القاضي بيطار الا ان صفا تمكن من تعليق مهامه في ظل صمت مريب من قبل كل من هو مؤتمن على القضاء
lebanon 24
29/09/2021 19:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من رفع يد القاضي البيطار.. وعودة الحصانات إلى ما كانت عليه!
lebanon 24
29/09/2021 19:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لماذا عون ونصرالله فوق المساءلة والمحاسبة؟
lebanon 24
29/09/2021 19:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: هل حزب الله حوّل العنبر رقم 12 إلى مستودع للسلاح بالتواطؤ مع الدولة اللبنانية؟ وأجهزة حزب الله ناشطة في المرفأ ولماذا نصرالله فوق المحاسبة والمساءلة؟
lebanon 24
29/09/2021 19:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:48 | 2021-09-29
12:37 | 2021-09-29
12:32 | 2021-09-29
12:14 | 2021-09-29
12:11 | 2021-09-29
12:07 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website