عدد من أهالي ضحايا المرفأ يتوجهون إلى مدخل وزارة العدل بالقرب من قصر العدل لمحاولة الدخول إلى الوزارة ولقاء وزير العدل للإطلاع على مسار ملف التحقيق (الجديد)

Lebanon 24