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عدد من أهالي ضحايا المرفأ يتوجهون إلى مدخل وزارة العدل بالقرب من قصر العدل لمحاولة الدخول إلى الوزارة ولقاء وزير العدل للإطلاع على مسار ملف التحقيق (الجديد)

Lebanon 24
29-09-2021 | 07:37
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