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وزير العدل لـ"الجديد": انا غير متواجد في وزارة العدل و قد غادرت ظهرا للقاء رئيس الحكومة كما وحضور جلسة المجلس الاعلى للدفاع وجلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
29-09-2021 | 08:00
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