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يحلّق الطيران الحربي المعادي بشكلٍ مكثف فوق البقاع الغربي و بعض مناطق الجنوب على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:09
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