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الرئيس عون: الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:34
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