رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: التحدّي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق اذا كنّا فريق عمل واحد ومتضامن

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