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الرئيس ميقاتي: إيصال الناس إلى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعنا وعلينا ان نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقّة خصوصاً الأمن الاجتماعي

Lebanon 24
29-09-2021 | 09:45
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