واشنطن فرضت عقوبات على أشخاص على صلة بـ"حزب الله"

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "واشنطن فرضت عقوبات تتصل بـ"حزب الله".



وأضافت وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة سلطت عقوبات تتعلق بـ"حزب الله" استهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين.