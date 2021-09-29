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اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي تضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد ومستشارين لعون هما شربل قرداحي ورفيق حداد

Lebanon 24
29-09-2021 | 11:20
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