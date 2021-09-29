وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد جلسة مجلس الوزراء: المحروقات أو الطاقة أو المياه كلّها قطاعات يجب أن تُمكِّن الاقتصاد وأحد لا يجب أن يسعى إلى الربح الكبير

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