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وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد جلسة مجلس الوزراء: المحروقات أو الطاقة أو المياه كلّها قطاعات يجب أن تُمكِّن الاقتصاد وأحد لا يجب أن يسعى إلى الربح الكبير
Lebanon 24
29-09-2021
|
11:42
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