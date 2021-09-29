فياض: رفعنا سعر المحروقات بحيث أصبح شبه غير مدعوم وذلك بعدما رأينا الهدر ونشاط السوق السوداء لذلك ارتأينا "ابتلاع الحبّة السامّة" وهي رفع الدعم

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