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رويترز عن مسؤول أميركي: سوليفان أكد في محادثات مع مسؤولين مصريين على دعم بايدن لحل الدولتين

Lebanon 24
29-09-2021 | 13:40
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