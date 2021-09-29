رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يؤكد التزام المكون العسكري بدعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والأطراف السياسية لتحقيق ذلك

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