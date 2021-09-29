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‬⁩ الخارجية الأميركية: لن نطبع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد ولا نتفق مع من يفعلون ذلك

Lebanon 24
29-09-2021 | 18:50
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