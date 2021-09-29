أخبار عاجلة

‏"داروين نونيز" يسجل هدفه الثاني ويوسع الفارق لفريقه "بنفيكا" أمام نظيره "⁧‫برشلونة‬⁩" لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء

Lebanon 24
29-09-2021 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
برشلونة يواصل تعثره بتعادل "مخيب" بدون أهداف مع قادش
lebanon 24
30/09/2021 05:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة "منزوع السلاح" يسقط بالثلاثة أمام بايرن ميونيخ
lebanon 24
30/09/2021 05:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ
lebanon 24
30/09/2021 05:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بايرن ميونخ يتقدم على برشلونة بهدفين مقابل لا شيء عبر اللاعب ليفاندوسكي
lebanon 24
30/09/2021 05:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:05 | 2021-09-29
20:38 | 2021-09-29
20:37 | 2021-09-29
20:30 | 2021-09-29
20:01 | 2021-09-29
20:00 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website