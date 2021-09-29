ولي عهد ⁧‫السعودية ‬⁩أكد على مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في ⁧‫اليمن‬⁩ التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي

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