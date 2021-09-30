أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية تقتل امرأة حاولت طعن ضباط في القدس القديمة

Lebanon 24
30-09-2021 | 00:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في جنين خلال اقتحامها للبلدة صباح اليوم
lebanon 24
30/09/2021 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية فلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين خلال توغلها في قرى برام الله وجنين (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2021 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر رسمية سودانية: ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/09/2021 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: تجهزنا لأقصى سيناريو للمقاومة العنيفة لعملية الاعتقال في جنين
lebanon 24
30/09/2021 10:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:06 | 2021-09-30
03:06 | 2021-09-30
02:59 | 2021-09-30
02:58 | 2021-09-30
02:55 | 2021-09-30
02:55 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website