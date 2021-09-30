النائب نقولا نحاس لـ"الجديد": ملف صندوق النقد ليس عجيبة العجائب وهو واضح ان هناك خسائر تمنع الاقتصاد من ان ينطلق والاقتصاد مكبل ويجب فك نفك القيود والتكبيل ولفكهم يجب ان نعيد الثقة للداخل والخارج

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