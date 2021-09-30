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النائب نقولا نحاس لـ"الجديد": ملف صندوق النقد ليس عجيبة العجائب وهو واضح ان هناك خسائر تمنع الاقتصاد من ان ينطلق والاقتصاد مكبل ويجب فك نفك القيود والتكبيل ولفكهم يجب ان نعيد الثقة للداخل والخارج

Lebanon 24
30-09-2021 | 04:04
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