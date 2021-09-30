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إغلاق ميناء يافا من قبل السلطات الإسرائيلية بعد العثور على صاروخ في المنطقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-09-2021 | 04:21
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