الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه نظيره الاردني: اعبر عن سعادتي الكبيرة في استقبال رئيس الوزراء الاردني، فاليوم الزيارة على رمزيتها للتعبير عن التضامن والاخوة مع لبنان والشعب اللبناني

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