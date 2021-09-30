الشيخ نعيم حسن من دار الطائفة الدرزية: كانت الدار بحاجة الى النهوض بكل المجالات وقد استعادت ما يليق بها من دور محلي ودولي وتم ارساء العمل الاداري وتنظيم ملفات الأوقاف وكانت مرحلة تأسيسية واعدة

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