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الرئيس نجيب ميقاتي: الملك عبدالله الثاني يستمر في السياسة التي اتبعتها الاردن وهو ثمرة الشجرة الهاشمية التي وقفت دوماً الى جانب لبنان

Lebanon 24
30-09-2021 | 04:35
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