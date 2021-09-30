الرئيس ميقاتي: عرضنا للعلاقات الثنائية لا سيما ما بتعلق بموضوع الطاقة الذي سيكون محور مباحثات ثنائية مع وزيري الطاقة للتوصل الى استجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري الذي سيمر عبر سوريا والاردن باتجاه لبنان

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