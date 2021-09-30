الرئيس ميقاتي: بحثنا ايضاً في موضوع اللجنة المشتركة اللبنانية- الاردنية ولدينا الكثير من الاتفاقيات للتوقيع ونريد الاتفاقيات ان تكون مفيدة لا صوريّة

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