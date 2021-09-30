أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي: بحثنا ايضاً في موضوع اللجنة المشتركة اللبنانية- الاردنية ولدينا الكثير من الاتفاقيات للتوقيع ونريد الاتفاقيات ان تكون مفيدة لا صوريّة

Lebanon 24
30-09-2021 | 04:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي من بعبدا: نحاول ان نحل الموضوع الحكومي بطريقة ملائمة للجميع وتكون حكومة لمواجهة الواقع في لبنان ونعرف الصعوبات ويجب ان نكون يدا واحدة
lebanon 24
30/09/2021 15:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: عرضنا للعلاقات الثنائية لا سيما ما بتعلق بموضوع الطاقة الذي سيكون محور مباحثات ثنائية مع وزيري الطاقة للتوصل الى استجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري الذي سيمر عبر سوريا والاردن باتجاه لبنان
lebanon 24
30/09/2021 15:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الرئيس ماكرون كان مصراً على موضوع الإصلاحات وأنا كنت صريحاً معه حول ما يمكن تنفيذه من الإصلاحات ما ولا يمكن تنفيذه
lebanon 24
30/09/2021 15:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا نحاس: الرئيس ميقاتي لبّى دعوة ماكرون وتمّ طرح مواضيع اساسية في موضوع كيفية دعم لبنان ومن اي باب وكيفية احياء ما تمّ وعد لبنان به (LBCI)
lebanon 24
30/09/2021 15:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:33 | 2021-09-30
08:30 | 2021-09-30
08:21 | 2021-09-30
08:19 | 2021-09-30
08:14 | 2021-09-30
08:11 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website